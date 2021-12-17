РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 дек. Коммунальщики очистили более 280 крыш домов в Королеве от снега и сосулек, сообщил глава города Игорь Трифонов.

После сильных снегопадов и температурных колебаний помимо уборки навалов во дворах, а также на дорогах и тротуарах коммунальные службы активно ликвидируют снег и сосульки, образовавшиеся на крышах домов.

«Уже очищено 282 кровли, более 300 находятся в работе. Дал поручение коммунальщикам внимательно отнестись к этой работе», - написал Трифонов в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что коммунальные службы работают в оперативном режиме. Глава также попросил жителей города в зимний период стараться не ходить вблизи домов и быть осторожнее на улицах и на дорогах.