РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Талантливым детям из Подольска вручили награды за успехи в творчестве и спорте на торжественном мероприятии «Мы вместе» в доме правительства Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.

На мероприятии 16 декабря министерство образования Московской области подвело итоги работы органов опеки, учреждений для детей-сирот и служб сопровождения замещающих семей региона. Талантливым детям Подольска, воспитывающимся в семьях опекунов, попечителей и приемных родителей, вручили награды за успехи в творчестве и спорте.

Легкоатлетке Наталье Саинчиной 17 лет, она спринтер на короткие дистанции. Мастер спорта, дипломант I степени в первенстве России по легкой атлетике. Ее ровесница Виктория Серпуховитина увлекается фотографией, является дипломантом I степени III Всероссийского конкурса фотографического искусства «Молодой фотограф года». Ее наградили дипломом III степени на IV Региональном фестивале талантов «Сияние надежды» в номинации «Танец».

Дмитрию Осипенкову 10 лет, но несмотря на столь юный возраст, он ежегодно занимает призовые места в состязаниях по спортивным бальным танцам и киокусинкай каратэ. Девятилетний Леонид Тимофеев хорошо учится, занимается английским языком, шахматами, занимается в ансамбле «Моя Русь» и является лучшим игроком в футбольном клубе «Витязь».

Власти округа поздравили юных подольчан с достойными наградами и пожелали успехов.