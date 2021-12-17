РИАМО - 17 дек. В пятницу в Волоколамске при поддержке президентского фонда культурных инициатив стартовал культурно-патриотический проект «Путь к Победе. Волоколамский рубеж», сообщает пресс-служба администрации Волоколамского округа.

В рамках проекта в музейно-выставочном комплексе «Волоколамский кремль» открылась выставка «Мы не дрогнем в бою за столицу свою» из собрания Государственного центрального музея современной истории России.

Выставка уникальна тем, что все представленные картины написаны непосредственными участниками и свидетелями событий Великой Отечественной войны. В рамках экспозиции представлена картина «Освобождение Волоколамска». Работы авторов можно будет увидеть до 16 января 2022 года.

После открытия выставки состоялась торжественная церемония возложения цветов у мемориала «Вечный огонь» в центре Волоколамска.

В этот же день во Дворце спорта «Лама» состоялся гала-концерт «Песни Победы». В программе прозвучали песни военных лет, духовные песнопения, хореографические номера и поэтические произведения о войне.

Открыли мероприятие министр культуры Московской области Елена Харламова, президент центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова и глава Волоколамского округа Михаил Сылка.

В этом году проект посвящен 80-летнему юбилею переломного события в Великой Отечественной войне – освобождению Волоколамска от немецко-фашистских захватчиков.

Организаторы мероприятия: министерство культуры Российской Федерации, министерство культуры Московской области, администрация Волоколамского городского округа, ООО «КиноФокус», центр кинофестивалей и международных программ.