РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 дек. Новый сезон открыли в пятницу в горнолыжном комплексе «Лисья гора» подмосковной Балашихи, заснеженные склоны ждут любителей активных видов спорта, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Лисья гора» - живописное место для активного отдыха всей семьи. Всесезонный горнолыжный комплекс подойдет для любителей зимних видов спорта всех уровней подготовки. Наслаждаться катанием на берегу реки Пехорки с видом на живописный хвойный лес можно с утра до самого позднего вечера.

Подготовить горнолыжников к спуску помогут опытные инструкторы. Сотрудники комплекса прошли обучение по международным стандартам ISIA. В сервис-центре можно взять необходимое снаряжение напрокат, а собственный инвентарь - привести в порядок или отремонтировать.

Всю информацию можно уточнить по телефону: +7(985)210-09-06.