РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 дек. В рамках проекта «Детское творчество» единороссы Щелкова организовывают творческие мастер-классы, в этот раз прошел мастер-класс по рисованию для детей от 2 до 4 лет на базе централизованной клубной системы «Литвиново», сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

«Творческие занятия проводятся во многих культурных учреждениях, мы очень рады быть частью организационного процесса и помогать. Стараемся почаще мотивировать детей на творческие занятия, проводя различные конкурсы рисунков и других творческих работ, таких как сочинения, поделки. В рамках проекта «Детское творчество» ежемесячно придумываем различные занятия для детей», - сказал секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» Антон Малинин.

Проект «Детское творчество» нашел отклик и у взрослых. Они с удовольствием посещают занятия вместе с детьми. Впервые проект стартовал в 2018 году.

«Такие мастер-классы отлично сближают с детьми и позволяют с пользой совместно провести время», - отметила одна из участвовавших мам Светлана Потапова.