РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. В Подольске закроют для движения транспорта участок 207 км автодороги А-107 Московское малое кольцо в ночь с 18 на 19 декабря в связи с ремонтными работами, сообщает пресс-служба администрации округа.

Руководство Московско-Курской дистанции пути МДИ ЦДИ филиала ОАО «РЖД» планирует с 23:00 18 декабря до 5:40 19 декабря сменить рельсошпальную решетку на железнодорожном переезде на участке 54 км ПК перегона Гривно - Львовская.

Для движения транспорта закроют участок 207 км автодороги А-107 ММК в округе.

Жителей просят выбирать пути объезда заранее.