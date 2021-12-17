РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. В Подольске полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в краже металла из гаража, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 53-летней местной жительницы о краже металлических изделий из ее бокса в гаражном кооперативе на ул. Комсомольской. Общая сумма материального ущерба составила более 136 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 31-летнего местного жителя, сдавшего похищенное имущество в пункт металлоприема. Злоумышленник проник в помещение через незапертую дверь.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.