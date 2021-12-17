РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. Возобновляются встречи представителей администрации Красногорска и руководителей учреждений здравоохранения с жителями, очередное мероприятие пройдет 22 декабря, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Мероприятие пройдет в здании администрации Красногорска по адресу: ул. Ленина, д. 4. Начало в 14:00.

Всех желающих приглашают принять участие. Предварительная запись по телефону: 8(495)562-12-77.