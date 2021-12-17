РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 дек. В Балашихе толщина льда в середине реки Пехорки в пятницу составила 5-7 см, замер сотрудниками пожарно-спасательной части №201 Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» проводился в рамках акции «Тонкий лед», сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается месячник безопасности «Тонкий лед», проводимый спасательными формированиями ГКУ МО «Мособлпожспас». Они патрулируют водные объекты региона, в том числе на территории Балашихи.

Спасатель (старший смены) Сергей Темнюк рассказал, что резкое потепление и дождь сокращают толщину льда на поверхности водоемов. По произведенным замерам толщина льда у берега колеблется в пределах 12-17 см, а к середине реки 5-7 см.

В ходе рейда спасатели раздали профилактические листовки, не забыв любителей-рыболовов, которые кроме памятки получили подробный инструктаж по мерам безопасности нахождения на льду.