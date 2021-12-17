РИАМО - 17 дек. Дорожные пробки в 9 баллов из 10 возможных образовались на дорогах Москвы в пятницу днем. Согласно прогнозу, пробки уменьшатся до 8 баллов лишь к 19 часам, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

В Дептрансе Москвы отмечают, что на наиболее сложных дорожных участках личные автомобили едут со средней скоростью 24 км/ч, автобусы - 28 км/ч.

Основной причиной загруженности является начало периода предпраздничных поездок в торговые центры и строительные работы, из-за которых ограничено движение.

Наибольшие затруднения движения традиционно наблюдаются на Третьем транспортном кольце, Садовом кольце и МКАД, а также почти на всех центральных улицах города.

Значительные дорожные заторы образовались возле станций метро «Октябрьская», «Академическая», «Университет», «Лужники», «Кропоткинская» и «Крестьянская застава».

Также крупные пробки наблюдаются на Большой Тульской улице, улице Красная Пресня, шоссе Энтузиастов, проспекте Андропова и Ленинском проспекте.

Ожидается, что пробки спадут до 8 баллов только к 19 часам, к 20 часам уменьшатся до 6 баллов, а к 22 часам – до 3 баллов. Владельцам личных автомобилей рекомендуется пользоваться общественным транспортом города.