РИАМО - 17 дек. В Ленинском округе свыше 2 тыс. жителей участвуют в проекте «Активное долголетие». В настоящее время в муниципалитете функционирует 90 объединений по 33 активностям, в числе которых скандинавская ходьба, литературное мастерство, компьютерная грамотность, сообщает пресс-служба администрации округа.

В том числе проводятся занятия по физической культуре, дыхательной гимнастике, танцам, пению, творчеству, йоге, красоте и здоровью, театральному искусству, музыке, организуются настольные игры, туристические поездки. Мероприятия реализуются на базе муниципальных учреждений культуры и спорта и координируются ленинским комплексным центром социального обслуживания населения «Вера» министерства социального развития Московской области.

Наибольшим спросом у пожилых людей пользуются туристические поездки, творческие кружки, скандинавская ходьба и йога.

Проект «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье уже два года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в целях выполнения задач президентского нацпроекта «Демография».

В Подмосковье число участников проекта «Активное долголетие» достигло 100 тысяч>>