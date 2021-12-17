РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. Пятеро школьников из Люберец победили в конкурсе творческих работ «Помним», посвященном 80-летию контрнаступления советских войск в битве под Москвой, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Конкурс организовали в рамках федерального проекта «Историческая память» «Единой России» с 25 октября по 28 ноября. В составе жюри – представители Союза художников и Союза писателей Московской области, министерства образования, ветераны, депутаты Госдумы и Мособлдумы. Победителей выбирали среди более чем 7 тыс. рисунков и сочинений. Всего выиграли 260 учеников 1-11 классов и воспитанников учреждений дополнительного образования.

«В их числе – учащиеся школ №№8, 21 и 27, а также гимназий №№18 и 5 Люберец. Владислав Дорофеев учится в 6 классе, на конкурсе он занял 2-е место с сочинением о своем прадеде Владимире Ивановиче. Это рассказ о героическом пути молодого парня, которому выпало участвовать в ожесточенных боях Великой Отечественной войны – битве под Волоколамском, освобождении Крыма, Минска, Бреста, Варшавы», – сказала учитель русского языка гимназии №5, куратор конкурсной работы Ирина Злобина.

Первое место заняла ученица школы №27 Виктория Куприкова с рассказом о 91-летней прабабушке. В номинации «Сочинение» 3-е место заняла ученица школы №21 Алина Захарова.

Лучшие рисунки: «На защиту Москвы» Анны Шороховой из гимназии №18 и «Памятник моим землякам томилинцам» ученицы №8 Полины Кожокарь.

«От городского округа Люберцы на конкурс «Помним» было отправлено более 100 работ. Младшая возрастная группа детей участвовала с рисунками, подростки – писали сочинения. В люберецком отделении «Единой России» партийцы внимательно следили за обновлениями списка участников, с их работами», – сказал муниципальный куратор регионального конкурса, руководитель фракции «Единой России» в люберецком совете депутатов Александр Шлапак.

Победителей наградят накануне Нового года.