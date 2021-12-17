РИАМО - 17 дек. В городском округе Коломна в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» был улучшен архитектурно-художественный облик улиц Речной, Малой Запрудной, Большой Запрудной, Луговой. Они связывают старейший парк Коломны, Запрудский, с историческим центром, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках выполнения работ по благоустройству и с целью совершенствования визуального облика городской застройки подрядная организация установила более 800 метров декоративного ограждения, выполнила устройство пешеходного тротуара на протяжении всего маршрута, установила 40 дополнительных осветительных комплексов.

Также провели комплексное озеленение территории.

Работы по улучшению архитектурно-художественного облика улиц стартовали в Московской области в июне 2021 года. На улицах заменяли и обновляли заборы — аварийные либо без секций, с вандальными изображениями, покосившиеся. Эти виды работ были впервые включены в государственную программу.

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