РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 дек. На улицах в поселке Пироговский городского округа Мытищи проверили ход уборки снега, сообщается на сайте администрации горокруга.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Мытищ Алексей Калинин в порядке упреждающего контроля на предмет своевременной очистки от снега придомовых территорий провел совещание в открытом режиме с представителями управляющей организации ООО УК №1 «Техкомсервис Пирогово».

В ходе совещания проверили придомовые территории на ул. Советской, д. 2А и д. 1А. Управляющей компании даны рекомендации о незамедлительном устранении выявленных недостатков.