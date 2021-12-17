РИАМО - 17 дек. В Подмосковье и столице завершается период оттепели. Нехарактерные для декабря температуры сказались на снежном покрове. В Москве он ощутимо осел, сообщается на сайте «Метеовести».

Циклонический вихрь скорректировал сугробы всего за сутки. В пятницу высота снежного покрова на ВДНХ составляет 17 см, в районе Тушино – 26 см.

Самые высокие сугробы в Московской области лежат на востоке и северо-востоке. В поселке Черусти зафиксирована максимальная высота - 29 см, в Павловском Посаде – 27 см. На юго-западе и западе региона самые низкие показатели: в Наро-Фоминске – 16, в Клину – 15 см.

Оттепель продержится в Московском регионе до конца недели, погода будет нестабильной, в воскресенье ожидается снег. В начале следующей недели столицу и Подмосковье накроет волна аномального похолодания.