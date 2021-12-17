РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 дек. В пятницу Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин проверил качество ремонта подъездов в доме №18 на улице Талсинская, а также в домах №100 и 103 на улице Ватутина в поселке Загорянский, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Провели контроль ремонта подъездов по программе «Мой подъезд». В целом ремонт проведен качественно, сейчас устраняются те недоделки, о которых нам сообщали жители. Если говорить об этой программе она очень востребована и прошлые годы показали, что это один из самых эффективных инструментов наведения порядка в многоквартирных домах», - сказал Владимир Шапкин.

Программа реализуется уже пять лет, в течение следующих 3-4 лет планируется привести все подъезды в нормативное состояние.

Ремонт подъездов проходит при софинансировании из бюджета Московской области, бюджета муниципалитета, а также средств управляющих компаний. В этом году в городском округе Щелково планируется отремонтировать более 160 подъездов.