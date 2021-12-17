РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. В Подольске за минувшие сутки выявили 94 новых случая коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 23 623 случая заражения, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье выявили 1 452 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 620 908 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 11 382 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 558 611 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.