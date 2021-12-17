РИАМО - 17 дек. 323 площадки для запуска фейерверков на новогодних праздниках планируют подготовить в Подмосковье, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В ходе массовых мероприятий МЧС будет обеспечивать пожарную безопасность. Особое внимание уделят запуску фейерверков. Сейчас с жителями проводят беседы о том, что к выбору салютов и фейерверков нужно подходить ответственно.

Жителей предупреждают, что при запуске фейерверков нужно быть особенно внимательными. Покупать их нужно только в спецмагазинах или отделах. Нужно обратить внимание на наличие у продавца сертификатов соответствия на приобретаемый товар, наличие инструкции по использованию. Она должна быть на самом изделии и написана на русском языке.

При запуске фейерверков нужно строго следовать инструкции. Нельзя ронять или бросать фейерверки, хранить фейерверки без упаковки, носить взрывоопасные вещества в кармане или еще ближе к телу, направлять зажженную ракету в людей, бросать ее в костер, направлять на легковоспламеняющиеся предметы. Нельзя запускать фейерверки, если скорость ветра более 5 м/с.

Кроме того, нельзя применять пиротехнику в закрытых помещениях, запускать фейерверки с балконов. Запрещено сушить намокшую пиротехнику на батареях и обогревателях. Нельзя использовать фейерверки с истекшим сроком годности.

Есть простые и сложные фейерверки. Простые фейерверки можно использовать без специальных знаний и навыков. Самые распространенные среди них – бенгальские огни и хлопушки.

К сложным фейерверкам относятся ракеты и летающие фейерверки. Неспециалист при запуске сложных фейерверков может находиться только в качестве зрителя. Запуск ракет нужно проводить как минимум в 100 м от зрителей.

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