РИАМО - 17 дек. Президент России Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» более эффективна в борьбе с новым штаммом «омикрон» по сравнению с другими вакцинами, сообщает Федеральное агентство новостей.

Российский лидер отметил, что в скором времени ученые подготовят окончательное заключение по поводу эффективности вакцины в борьбе со штаммом «омикрон».

Сегодня по всему миру отмечается высокий уровень распространения штамма «омикрон»: он крайне быстро передается от человека к человеку.

Главным признаком этого штамма по-прежнему остается сильная усталость и слабость. Пациенты также отмечают головную боль и невысокую температуру.

Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла закон о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Сейчас проект закона направлен для месячного обсуждения в регионы. Планируется, что жители смогут посещать массовые мероприятия, рестораны, магазины, культурные учреждения и другие общественные места только при наличии документов, подтверждающих защиту от коронавируса или медотвод от прививки.

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