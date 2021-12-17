РИАМО - 17 дек. Московское областное УФАС России направило сведения в отношении ООО «Оптима Консалт» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Материалы в отношении компании в управление передал медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв». Организация взяла на себя обязательства по техобслуживанию газового оборудования котельной.

На заседании комиссии подмосковного УФАС России общество не представило документы, которые бы свидетельствовали об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы участников разбирательства и рассмотрев доказательства, ведомство приняло решение признать ООО «Оптима Консалт» недобросовестным поставщиком.