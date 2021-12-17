РИАМО - 17 дек. На выходных в столице ожидается снег, а температура будет около 0 градусов. В начале следующей недели ожидаются морозы до минус 22 градусов, сообщает «Вечерняя Москва».

Так, на выходных на крышах могут образоваться сосульки. Горожан призвали быть осторожными.

20 декабря днем температура опустится до минус 10 градусов, ожидается снег. Вечером похолодает до минус 12 градусов. При этом 21 и 22 декабря ударят морозы до минус 22 градусов.

Коммунальные службы и энергетический комплекс готовы работать в условиях сильных морозов. Теплоснабжение производится в штатном режиме.

На территории Центрального федерального округа с 21 по 25 декабря объявлено штормовое предупреждение об аномально холодной погоде.

Арктическое вторжение ожидается в Москве с 20 декабря>>