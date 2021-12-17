РИАМО - 17 дек. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала высокую нейтрализующую способность против нового штамма Covid-19 «омикрон», сообщает Федеральное агентство новостей.

Результаты исследования показали, что эффективность вакцины против «омикрона» снизилась в 11,8 раза по сравнению с эффектом против обычного коронавируса. Тем не менее, этот результат почти в 7 раз лучше, чем у иностранных вакцин.

Ученые отмечают, что ожидаемая эффективность «Спутника V» с бустерной прививкой «Спутник Лайт» против штамма «омикрон» может составить более 80%. При этом вакцинация и ревакцинация через полгода даст полную защиту от нового штамма.

Всемирная ассоциация здравоохранения может одобрить российский «Спутник V» в первом квартале 2022 года. Об этом сообщил руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.