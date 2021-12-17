РИАМО - 17 дек. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного управления ФАС России о признании необоснованной жалобы о нарушении закона о контрактной системе, которую ООО «Глобалгазинвест» выдвинуло в адрес МБУ «Конькобежный центр «Коломна» и МКУ «Управление централизованных закупок», сообщает пресс-служба УФАС.

Ранее в управление от ООО «Глобалгазинвест» поступила жалоба на бездействие МБУ «Конькобежный центр «Коломна» и МКУ «Управление централизованных закупок» при определении подрядчика на оказание услуг по эксплуатации опасного производственного объекта - мини-ТЭЦ. Аукцион на выбор подрядчика проводился в электронном виде.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «Глобалгазинвест» необоснованной. Не согласившись с указанным решением, ООО «Глобалгазинвест» обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Глобалгазинвест» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.