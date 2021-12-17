РИАМО - 17 дек. В Московской области за минувшие сутки было зафиксировано 1452 случая заболевания коронавирусом. Наибольшее число заражений выявили в Подольске – 94, в Балашихе – 93, в Пушкинском городском округе – 84, в Мытищах – 79, в Люберцах – 78, в Одинцовском городском округе – 74, в Красногорске – 66, в Ступине – 63, в Королеве – 60. Об этом сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

По 57 случаев заболевания было обнаружено в Богородском, Дмитровском городских округах и Коломне, 56 – в Раменском городском округе, 39 – в Щелкове, 32 – в Лыткарине, 30 – в Солнечногорске, 26 – в Наро-Фоминском городском округе, 25 – в Истре, по 23 – в Клину и Сергиево-Посадском городском округе, по 22 – в Краснознаменске, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Реутове, Фрязине и Чехове.

В городском округе Долгопрудный выявили 19 случаев заболевания коронавирусом, в Жуковском и Серпухове по – 16, в Пущине – 15, в Дубне – 14, в Домодедове – 13, в Ивантеевке и Талдоме – по 11, в Воскресенске и Шатуре – по 10.

В Луховицах было зафиксировано 9 случаев Covid-19, в Ленинском округе – 7, в Кашире – 6, в Бронницах – 5, в Егорьевске, Лобне и Озерах – по 4 случая, в Лотошине и Рузе – по 3, в Котельниках и Химках – по 2, в Дзержинском, Зарайске, Красноармейском, Черноголовке и Электрогорске – по 1 случаю заболевания.

Не выявили заражения коронавирусом во Власихе, Волоколамске, Звездном городке, Лосино-Петровском, Можайске, Молодежном, Протвине, Рошале, Серебряных Прудах и Шаховской.

В Московской области с начала пандемии было обнаружено 620 908 случаев заражения коронавирусом. Скончались 11 382 гражданина, выздоровели 558 611 человек.