РИАМО - 17 дек. Подать заявления на получение сертификата на покупку квартиры при расселении аварийного дома в Подмосковье нужно строго до 1 мая 2022 года, заявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В регионе реализуется национальный проект обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Это дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Расселить их власти Подмосковья планируют до конца 2023 года. В регионе работают два инструмента расселения — получение сертификата на покупку нового жилья и расселение в новое муниципальное жилье.

«Сертификат используется для самостоятельного приобретения собственником жилого помещения на территории Московской области любым способом, в том числе ипотека, договор долевого участия, покупка жилого дома на участке для ИЖС. Принять решение нужно до 1 мая 2022 года», — сказал Локтев.

Он отметил, что государство выкупает столько же квадратных метров, сколько было у собственника, но не менее 33,5 «квадратов» по цене 83,9 тыс. рублей за 1 кв. м. Купить новое жилье нужно в течение полугода.

«Для получения сертификата нужно подать заявление в органы местного самоуправления, подписать соглашение, найти жилой помещение, заключить договор и оплатить», — уточнил министр.

В случае отказа от сертификата собственник переедет в квартиру, построенную муниципалитетом в декабре 2023 года.

«Мы со всеми администрациями (муниципалитетов - ред.) провели совещания. У них есть вся квартирография. До 15 января нам предстоит провести совещания с каждым аварийным домом. Все получат соответствующие письма, где будет описано, как они могут реализовать свое право на улучшение жилищных условий», — заключил Локтев.

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