РИАМО - 17 дек. По сообщениям СМИ, тарифы на мобильную связь могут вырасти на 6-10% в 2022 году. Предпосылки для повышения тарифов существуют всегда, и в этот раз они могут быть продиктованы регуляторным давлением на операторов по разным законам, считает руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников.

«Предпосылки для увеличения есть каждый год, здесь довольно банальные причины. Как зимой надо покупать теплую одежду, потому что низкая температура, так и здесь – есть регуляторное давление по разным законам, начиная с «закона Яровой» и заканчивая последними инициативами – социальным интернетом (ввод бесплатного доступа к социально значимым ресурсам – ред.)», - сказал Половников в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что правительственные инициативы требуют расходов, которые сейчас не обеспечены какой-либо компенсацией, при этом сами операторы получают доход лишь из абонентской платы.

Еще одна причина потенциального повышения цен на тарифы – растущее потребление услуг абонентами, вследствие которого операторам приходится строить и развивать сети.

Половников добавил, что повышение тарифов, как правило, происходит в середине и конце декабря. Кроме того, тарифы могут измениться и без повышения цены.

«Один из операторов нашел лазейку: он не повышает цену, а меняет наполнение тарифа, то есть изменяет пакет услуг внутри тарифа без изменения цены. Вы платите столько же, но в тариф входит меньше», - подытожил эксперт.