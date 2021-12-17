РИАМО - 17 дек. Цифровизация социальной сферы Москвы серьезно ускорилась во время пандемии Covid-19, при этом город не останавливал крупные проекты в соцсфере, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, Москва адаптировалась под новую «ковидную реальность» и власти столицы делают все возможное, чтобы город максимально жил нормальной жизнью. Мониторинг ситуации не прекращается ни на минуту.

«Пандемия нарушила уклад жизни. Люди оказались в очень непростых условиях. Их нельзя было оставить без помощи. <...> И город, и мощное волонтерское сообщество, и НКО старались помогать всем, кто попал в трудную ситуацию. Было непросто, но в социальной сфере мы не остановили ни один крупный проект, хотя где-то пришлось чуть сдвинуть сроки», — сказала Ракова в интервью журналу «Москвич Mag».

Она подчеркнула, что цифровизация социальной сферы началась в столице 10 лет назад. Как оказалось, без «цифры» в современных условиях было бы просто не справиться.

«Ковид ускорил ее (социальной - сферы - ред.) развитие — хотя бы за это можно сказать ему спасибо», — отметила Ракова.

В качестве примера она привела телемедицину. В Москве телемедицинский центр начал работать в самом начале пандемии. Единая цифровая платформа позволила медикам оперативно научиться вести и лечить Covid-пациентов на дому, а также проводить эпидрасследования и координировать работу департаментов. С начала пандемии телемедицинский центр провел уже более 2,3 млн консультаций.

Вице-мэр также подчеркнула, что цифровая платформа «Московская электронная школа» позволила не прерывать учебный процесс даже в самые критические моменты.

Кроме того, правительство столицы перевело в электронный вид большинство услуг для того, чтобы горожане могли решать свои жизненные вопросы онлайн, не выходя из дома. Сейчас около 100 услуг, доступных в МФЦ, москвичи могут самостоятельно оформить в онлайн-режиме.

Ракова отметила, что внедрение цифровых решений уже сейчас делает жизнь москвичей лучше, однако важно понимать, что сама по себе цифровизация не цель, а средство.

«Она помогает людям жить лучше, здоровее и счастливее. И помогает тем, кто работает над улучшением качества жизни людей, потому что в социальной сфере человек остается в центре всего», — пояснила она.

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