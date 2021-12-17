РИАМО - 17 дек. Московские коммунальные службы занялись очередной противогололедной обработкой улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В городе наблюдаются многократные колебания температуры от отрицательных к положительным значениям и наоборот. Вместе с выпадающими снегом и мокрым снегом на дорогах и тротуарах образуется гололедица.

Сейчас специалисты проводят противогололедную обработку особо опасных участков улично-дорожной сети, подходов к значимым объектам и во дворах. Так удастся избежать образования скользкости. За состоянием московских улиц и дорог следят непрерывно: если потребуется, противогололедную обработку проведут вновь.

Граждан призывают быть осторожными при перемещении на улице. Автомобилистов призвали соблюдать ПДД, не превышать скорость и сохранять дистанцию от впереди едущих машин.