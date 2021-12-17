РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Водоканал Подольска в 2022 году планирует построить водовод диаметром 225 мм и протяженностью 2 923 м от насосной водопроводной станции в микрорайоне Львовский до деревни Алтухово. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это необходимо для улучшения водоснабжения жителей населенных пунктов округа. Работы проведут в рамках выполнения пунктов инвестиционной программы предприятия.

Строительство водовода обеспечит подачу качественной воды в деревню Алтухово и поселок Романцево. Туда направят воду с насосной станции микрорайона Львовский, которая проходит всю необходимую подготовку, в том числе обезжелезивание.