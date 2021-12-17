РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. Предприятие «ЛазерСтиль» в городском округе Люберцы модернизировало технологию производства для уменьшения выбросов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Нарушения выявили в ходе проверок, которые выполнили по просьбам жителей деревни Машково. На предприятии модернизировали вентиляционные системы и оборудование, провели натурные исследования атмосферного воздуха, разработали паспорта газоулавливающих установок и снизили уровень шумового воздействия.

Уровни звукового давления в нормируемом диапазоне частот в контрольных точках на границе установленной СЗЗ и жилой застройки от источников постоянного шума в дневное время суток не превышают значений допустимых норм. Контроль за деятельностью организации будет выполняться регулярно.