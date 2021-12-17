РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Подольское турагентство «Азур» вошло в число лучших организаций туриндустрии в Подмосковье, став призером конкурса «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области», сообщает пресс-служба администрации округа.

Конкурс на приз губернатора региона проводили с октября. Состязание способствует повышению качества обслуживания туристов, продвижению регионального турпродукта и формированию благоприятного имиджа организаций туриндустрии в Московской области. Конкурс провел региональный комитет по туризму.

Заявки на участие подали свыше 50 организаций. Туристическое агентство «Азур» Подольска заняло второе место в номинации «Турагент года».

Власти округа поздравили сотрудников подольского турагентства и пожелали успешной и плодотворной деятельности.