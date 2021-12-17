РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Во дворе школы №21 в районе Силикатная Подольска в августе установили автоматическую станцию контроля загрязнения воздуха, результаты замеров могут узнать все желающие, сообщает пресс-служба администрации округа.

Станцию установили в рамках реализации проекта охраны окружающей среды правительства Москвы и Московской области. С помощью станции ГПБУ «Мосэкомониторинг» проводит в круглосуточном режиме измерения содержания вредных веществ в атмосфере.

В небольшом помещении станции разместили компьютерное оборудование. На крыше установили датчики, которые определяют основные загрязняющие вещества на городской территории. При поступлении сигнала о загрязнении данные направляют в Минэкологии региона.

С информацией о результатах экологического контроля и местах проведения автоматизированного мониторинга окружающей среды можно ознакомиться на «Геопортале Подмосковья» или по ссылке: https://rgis.mosreg.ru/v3/.