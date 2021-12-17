РИАМО - 17 дек. Операторы-сурдопереводчики подмосковной системы-112 с начала текущего года приняли более 1 тыс. обращений. За все время работы службы сурдопереводчики обработали свыше 6,5 тыс. обращений, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Центр 112».

Люди с нарушениями слуха и речи могут самостоятельно обратиться за помощью по номеру спасения 112, связаться с операторами-сурдопереводчиками можно в Skype, по СМС и в приложении «112МО».

К операторам-сурдопереводчикам можно обратиться по поводу вызова скорой помощи, в случае пожара, обнаружения подозрительного предмета, ДТП, утечки газа, в случае, если человек заблудился в лесу, а также в других ситуациях.

Операторы-сурдопереводчики остаются с заявителем до разрешения ситуации, обеспечивая сурдоперевод со специалистами экстренных служб.

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