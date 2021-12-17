РИАМО - 17 дек. Памятную стелу «Город трудовой доблести» открыли в подмосковной Коломне. Почетное звание присвоено городу по инициативе партии «Единая Россия» и закреплено указом президента РФ от 20 мая 2021 года, сообщает пресс-служба московского областного отделения партии «Единая Россия».

Стела установлена в центре города, на площадке у входа в Мемориальный парк как дань памяти трудовому подвигу коломенцев в годы Великой Отечественной войны. Председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов принял участие в торжественной церемонии.

«Символично, что открытие стелы пришлось на дни декабря, когда мы отмечаем 80-летие контрнаступления под Москвой, потому что Коломна внесла неоценимый вклад в эти события, участвуя в строительстве оборонных сооружений на линии фронта. И сегодня мы можем точно сказать, что Коломна – жемчужина Подмосковья. Это культурный, исторический и промышленный центр Подмосковья. Здесь сохраняются и приумножаются традиции благодаря людям, которые живут и трудятся в этом уникальном старинном городе», – сказал Игорь Брынцалов.

В дни войны предприятия города в кратчайшие сроки были перестроены на производство вооружения. Более 5 тыс. жителей Коломны награждены орденами и медалями за оборону Москвы. 7 тыс. коломенцев трудились, возводя заградительные сооружения под Москвой.

«Наша задача – сохранить и передать будущим поколениям память о подвиге наших земляков и на их примере воспитывать нашу молодежь. Хочу поблагодарить ветеранов и жителей города, которые выступили с инициативой и провели огромную работу для присвоения городу звания «Город трудовой доблести». Я хочу поблагодарить губернатора Андрея Воробьева, председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и весь депутатский корпус. Отдельные слова благодарности Российскому военно-историческому обществу. Это событие войдет в историю нашего округа», – сказал глава городского округа Александр Гречищев.

Композиция памятника

Композиция состоит из 7 частей и напоминает осколки снаряда – в центре размещена 17-метровая стела, вокруг нее – 6 гранитных плит. На боковых пилонах изображены коломенцы и жизнь города в военные годы. Инициатором установки монумента стало Российское военно-историческое общество.

Город трудовой доблести

Звание «Город трудовой доблести» учреждено в 2020 году по инициативе «Единой России», оно присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Работа по формированию списка населенных пунктов, достойных столь высокого звания, ведется под руководством секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака. При необходимости партия организует сбор подписей за присвоение почетного звания российским городам, которые наиболее соответствуют критериям этого статуса.

39‑й музей открылся для посетителей в Коломне>>