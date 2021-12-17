РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. Красногорский филиал Музея Победы стал участником программы «Пушкинская карта», которая позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет посещать театры, музеи, концерты, библиотеки и другие культурные площадки на средства из федерального бюджета. Об этом сообщили в информационном центре музея.

Экскурсия по музею знакомит с историей первой половины ХХ века. Особое внимание уделяется рассказу о лагере для военнопленных №27, существовавшем в Красногорске во время и после Великой Отечественной войны. За 9 лет существования через него прошло почти 50 тыс. человек, более чем 20 национальностей Европы, а также Японии. Большинство из них – высокопоставленные офицеры, представители политической и экономической элиты государств, воевавших против СССР.

В музейном комплексе отражена специфика их труда и быта, режим охраны и учета, организация досуга и медицинского обслуживания, занятия творчеством и отъезд на родину.

В экспозиции показан ряд аспектов взаимоотношений России и Германии в XX веке: военнопленные Первой мировой войны, революции в обеих странах, экономические отношения в 1920-1930 годах, движение сопротивления против нацистской диктатуры.