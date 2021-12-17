РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. В рамках национального проекта «Культура» Подольску выделили более 2,1 млн рублей для пополнения и обновления фондов муниципальных библиотек, сообщает пресс-служба администрации округа.

Решение о выделении денежных средств приняло министерство культуры РФ. Его поддержали министерство культуры Московской области и власти округа. В канун новогодних праздников любители хороших книг получили 8 425 экземпляров новых книг 178 авторов. В том числе русскую и зарубежную классику, современную литературу для детей и взрослых, сказки разных народов. Все книги в твердых переплетах, с хорошими иллюстрациями.

После прохождения всей технологической линии по библиотечной обработке книги разойдутся по 29 библиотекам Централизованной библиотечной системы.

Комитет по культуре и туризму администрации муниципалитета приглашает жителей в библиотеки Подольска. Там подготовили не только традиционные бумажные издания, но и книги на современных электронных носителях, интересные журналы. В библиотеках можно принять участие в разнообразных мастер-классах, встретиться с писателями, проявить и развить свой талант поэта или прозаика.