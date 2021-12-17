РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 дек. Метровагонмаш городского округа Мытищи награжден дипломом лауреата премии правительства Российской Федерации в области качества, сообщает управление по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО «Метровагонмаш».

Крупнейший в России производитель вагонов метро и рельсовых автобусов награжден дипломом за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

Официальный документ генеральному директору предприятия Андрею Васильеву вручил зампред правительства РФ Юрий Борисов в ходе церемонии награждения. Мероприятие состоялось в едином правительственном комплексе на Пресненской набережной.

«Большая честь находиться здесь и представлять трудовой коллектив мытищинских вагоностроителей, чей напряженный труд и огромный производственный опыт позволяют обеспечивать метрополитены России, стран постсоветского пространства, а также Европы современным и качественным подвижным составом. Работа с крупными заказчиками была бы невозможной без высоких требований к себе, своему производству и качеству выпускаемой продукции», - сказал Васильев.

Он добавил, что на протяжении 124 лет Метровагонмаш следует этим правилам, а звание лауреата подтверждает правильность взятого курса. В уходящем году Метровагонмаш изготовил и поставил современные вагоны метро для метрополитенов Москвы, Баку и Ташкента, выполнил капитальный ремонт подвижного состава по контрактам с Софийским (Болгария) и Самарским метрополитенами, осуществлял поставки рельсовых автобусов РА-3 «Орлан» для железных дорог в регионы России.

Конкурс на соискание премий правительства РФ в области качества проводится ежегодно. В этом году премия отмечает свой 25-летний юбилей. За все время существования конкурс стал важным общенациональным инструментом повышения конкурентоспособности российских организаций. Участие в нем позволяет получить экспертную оценку своей деятельности с указанием сильных сторон и областей, которые можно улучшить, а также предложения по оптимизации и развитию действующей системы управления.

Премия обеспечивает лауреату репутацию надежного производителя продукции или услуги, способствует привлечению новых партнеров и заказчиков, открывает новые деловые возможности.