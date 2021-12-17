РИАМО - 17 дек. С 19 по 26 декабря вносятся изменения в график движения некоторых пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги в связи с демонтажем старого пешеходного моста на станции Ростокино (бывшая Северянин), сообщает пресс-служба МЖД.

Технологические перерывы назначены преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров.

В ночь на 23, 24 и 25 декабря из расписания выведут несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями Мытищи, Пушкино, Сергиев Посад, Монино и Болшево, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия.

В ночь на 20, 21, 22, 24, 25 и 26 декабря часть электричек проследует от Москвы до станции Лосиноостровская без остановок, а из Мытищ в Москву с остановками только на платформах Лосиноостровская и Ростокино.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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