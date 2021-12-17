РИАМО - 17 дек. 52 специальные площадки, где можно безопасно и легально запускать новогодние фейерверки, петарды и мини-салюты в период новогодних и рождественских праздников, будут организованы на территории Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В городе Видное их будет пять: у кинотеатра «Искра» рядом с Тимоховским прудом; рядом с большим Тарычевским прудом в районе бульвара Зеленые аллеи; между домом 70 по проспекту Ленинского Комсомола и домом 30 по ул. Советской; на ул. Радужной, за детским садом «Улыбка», а также между домами 16, 18 и 20 по Петровскому проезду в Расторгуевской части города.

Кроме того, для запуска пиротехники определены площадки в поселках Развилка, Володарского, Горки Ленинские, селе Молоково, рабочих поселках Дрожжино, Боброво и других населенных пунктах муниципалитета.

С полным перечнем мест, разрешенных для запуска пиротехники, жители могут ознакомиться на официальном сайте администрации Ленинского городского округа.