РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. С начала 2022 года порядка 1,8 тыс. медицинских работников в Люберцах смогут получать ежемесячную государственную выплату в размере 20 тыс. рублей в качестве компенсации за аренду жилья в Подмосковье, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Этой мерой поддержки смогут воспользоваться медицинские работники, которые не имеют жилых помещений на территории Подмосковья. Мы все знаем, какую большую нагрузку сейчас испытывает сфера здравоохранения. Принятый закон станет значительным подспорьем и позволит привлечь в регион новые квалифицированные кадры», - сказала депутат Мособлдумы Лидия Антонова.

Также депутаты решили упростить оформление заявки на получение земли для многодетной семьи. Отправить заявление можно в электронном формате.

«Последние годы во всех муниципалитетах работает программа по обеспечению многодетных семей земельными участками. <…> Принятый закон предлагает сократить срок принятия решения органами местного самоуправления городских округов Московской области по заявлениям граждан с 30 календарных до 7 рабочих дней», - добавила Антонова.