РИАМО - 17 дек. Московское областное УФАС России приняло решение о внесении ООО «ВЕК» в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушений условий контракта по борьбе с борщевиком, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Жалобу на компанию подала администрация Волоколамского городского округа. Между руководством муниципалитета и ООО «ВЕК» был заключен контракт на оказание услуг по борьбе с борщевиком Сосновского на территории городского округа. Организация нарушила условия договора, и администрация в одностороннем порядке расторгла контракт.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО «ВЕК» не представило документы об устранении нарушений в установленный законом срок.

Подмосковное УФАС России приняло решение внести сведения о компании в реестр недобросовестных поставщиков.