РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 дек. 20 ДТП с участием несовершеннолетних произошло в Балашихе с начала текущего года. В целях предупреждения и снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма с 20 декабря стартует комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Зимние каникулы», сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«За 11 месяцев 2021 года на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» совершено 20 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых пострадало 20 детей, из них 16 – дети-пешеходы, 3 ребенка-пассажира, 1 велосипедист», – говорится в сообщении.

С 20 декабря 2021 года по 23 января 2022 года на территории региона проводится комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Зимние каникулы». Оно направлено на предупреждение и снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма.

Зимой световой день становится короче, а погодные условия из-за резкой перемены температур – неустойчивыми. Яркое солнце может сменить дождь или снегопад. В этот период вероятность стать участником ДТП увеличивается в разы.

В преддверии школьных зимних каникул госавтоинспекторы просят родителей научить детей безопасно переходить дорогу, объяснить, что переходить проезжую часть нужно только по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора и обязательно убедиться в безопасности перехода. Очень важно пройти вместе с ребенком маршрут «дом – школа – дом» и по дороге изучить сигналы светофора и значение дорожных знаков.

Также необходимо обеспечить ребенку видимость на дороге, одевать его в яркую контрастную одежду, прикрепить к верхней одежде и рюкзакам световозвращающие элементы. В неблагоприятную погоду транспортные средства, особенно серебристого, серого, коричневого, черного, бежевого цветов, становятся менее заметны. Необходимо увеличить внимание при переходе проезжей части.

Госавтоинспекторы призывают водителей транспортных средств быть готовыми к внезапному выходу детей на дорогу. Дети не могут правильно оценивать расстояние до приближающего автомобиля, часто переоценивают свои возможности, считая, что успеют перебежать дорогу.

Необходимо заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам, во дворах и местах массового скопления людей, соблюдать правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов.

А пешеходам прежде чем перейти дорогу даже по пешеходному переходу, нужно убедиться в том, что все транспортные средства их пропускают.