РИАМО - 17 дек. Москва передала США проекты соглашений между Россией и Штатами о предоставлении гарантий безопасности. Министерство иностранных дел РФ обнародовало проекты договоров, сообщает Федеральное агентство новостей.

Так, РФ призывает отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности за границей и в тех местах, откуда ракеты могут поразить цели на территории другой стороны. Россия предложила НАТО подтвердить официально, что они не расценивают друг друга в качестве противников.

В МИД России считают, что благодаря этим документам удастся начать серьезный диалог для обеспечения стабильности в мире.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид провела в Москве переговоры по ситуации на Украине.