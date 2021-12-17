РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 дек. В Домодедове за сутки выявили 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 17 629 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 1 452 случая коронавируса.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 620 908 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 11 382 человека. Выздоровели и выписались 558 611 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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