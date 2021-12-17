РИАМО - 17 дек. Ежегодная вакцинация детей от гриппа позволяет защитить их от новых мутаций вируса, сообщила заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Дарья Даниленко.

«Вакцинируя детей, мы даем им возможность избежать массовой болезни, коей является грипп, ежегодно приходящий к нам в циркуляцию», - сказала Даниленко.

Она отметила, что вакцинация защищает от тяжелых форм болезни и нежелательных осложнений. Все вакцины, которые используются на данный момент, являются инактивированными, они безопасны и не влекут за собой тяжелых последствий.

«Почему нужно вакцинировать ежегодно? Ответ не меняется. Потому что сами вирусы меняются постоянно. Например, по сравнению с прошлым эпидсезоном в вакцине этого года поменяны два штамма», - добавила эксперт.

По словам Даниленко, вирус постоянно мутирует, однако новые вакцины защищают организм от вновь приходящих штаммов. Поэтому вакцины прошлого года уже неэффективны против возбудителей гриппа нынешнего года.