РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Полицейские подмосковного Подольска задержали рецидивиста, который выхватил у знакомой на улице мобильный телефон и скрылся с ним, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 42-летней местной жительницы. Она рассказала, что знакомый выхватил из ее рук мобильный телефон на ул. Cоветской. Общая сумма материального ущерба составила 34 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 42-летнего уроженца Белгородской области. Похищенное имущество у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного cт. 161 УК РФ (грабеж).