РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. В Московской государственной академии физической культуры в Люберцах определили победительницу ежегодного конкурса «Мисс Академия», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Девушки готовились на протяжении целого месяца, чтобы продемонстрировать на сцене свои умения и навыки.

Титул «Мисс Академия» получила студентка 4 курса Надежда Федотова, «Мисс Очарование» - Ирина Стародумова, «Мисс Вдохновение» - Алина Щенева, «Мисс Спортивный образ» - Валерия Сухова, «Мисс Творчество» - Ева Коротенкова, «Мисс Оригинальность» - Екатерина Рыбакова, «Мисс Нежность» - Софья Пономарева. Приз зрительских симпатий выиграла Анастасия Домарева.

В состав жюри вошли начальник управления по работе с молодежью администрации горокруга Борис Новиков, представитель Общественной палаты Люберец Денис Федорущенко, выпускник МГАФК Виталий Казанцев, майор полиции Валерий Иванов.