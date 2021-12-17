РИАМО - 17 дек. В Подмосковье идет масштабная кампания по вакцинации от гриппа. Уже привились более 3,8 млн человек, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Среди прошедших вакцинацию от гриппа – более 1,1 млн детей.

Как отметила заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, заболевание гриппом, как и новым штаммом коронавируса, может привести к осложнениям. Чтобы их избежать, следует прививаться.

Пройти вакцинацию можно в поликлиниках и выездных пунктах. После осмотра терапевт или педиатр даст направление на прививку. Записаться на прием к врачу можно на региональном портале госуслуг, по телефону 122 и в поликлинике.