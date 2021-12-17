РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. Арендаторы в городском округе Люберцы с начала текущего года вернули 10,16 млн рублей отсроченных арендных платежей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В бюджеты городских округов и Московской области с начала текущего года всего поступило почти 142 млн рублей арендных платежей, отсроченных во время пандемии.

За территории неразграниченной собственности в бюджеты муниципалитетов поступило более 80,9 млн рублей. За аренду муниципальной земли и имущество – 56 млн рублей, за областную недвижимость – 4,9 млн рублей.