РИАМО - 17 дек. Станция московского метро «Каширская» продолжает работать в составе Замоскворецкой линии. Поэтому часть отделочных работ по ее реконструкции проходит в ночное время, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Станция «Каширская» является кроссплатформенной – после реконструкции она будет функционировать в составе как БКЛ (Большой кольцевой линии - ред.), так и Замоскворецкой линии. Сейчас ведется облицовка путевых стен – устанавливаются панели из белого мрамора. Работы идут и на Большом кольце, и на «зеленой» действующей линии. Причем на последней облицовка производится в ночные окна, так как станция открыта для пассажиров», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как отметил Бочкарев, станции «Каширская» и «Варшавская» были открыты в 1969 году и ранее входили в состав Каховской линии. После окончания работ их интегрируют в состав БКЛ, как уже ставшую частью Большого кольца «Каховскую».

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (компания выступает генпроектировщиком и генподрядчиком строительства новых станций и линий метро столицы) Юрий Кравцов отметил, что с 1 сентября на стации «Каширская» останавливаются поезда Замоскворецкой линии, которые едут в центр города. Движение восстановилось после полугодового перерыва.

«Мы стараемся, чтобы работы над БКЛ не меняли привычные горожанам маршруты метро. Была выполнена архитектурная отделка платформенных участков «Каширской», и пассажиры «зеленой» ветки уже пользуются новой облицованной гранитом платформой. В целом реконструкция станции выполнена более чем на четверть», – добавил Кравцов.

Старт движения поездов от станций БКЛ «Терехово», «Кунцевской», «Давыдково», «Аминьевской», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторской», «Воронцовской», «Зюзино» и «Каховской» стал крупнейшим одновременным пуском в истории метро Москвы.

Строительство Большого кольца – это главный проект метростроения города. Длина линии составит более 70 км, на ней будет расположена 31 станция, 22 из них уже принимают пассажиров.

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